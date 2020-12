Pan America in anteprima Harley-Davidson Treviso

Venerdì 27 Novembre è stata presentata, presso la concessionaria Harley-Davidson Treviso, la nuovissima H-D Pan America. Un’anteprima ufficiale fuori da ogni stile custom ma unica nel suo genere. Un ottima occasione vederla in anteprima solo in alcune concessionarie, prima del suo lancio ufficiale, disponibile per la vendita, nel prossimo 2021. La Pan American, la prima motocicletta stile Adventure Touring targata H-D, una vera sfida contro dei mostri sacri come la BMW R-GS o la Honda Africa Twin, pronta a combattere in un terreno Off Road e non solo. Motore V2 Revolution Max di 1.250 cc, raffreddamento liquido, cilindri di 60° a V, 145 cavalli, trasmissione finale a catena. Telaio tubolare di acciaio con forcella rovesciata e sospensione posteriore centrale. L’impianto frenante marchiato Brembo. Un grazie particolare alla concessionaria Harley-Davidson di Treviso, ed al suo staff, per aver dato la possibilità, ai tanti clienti e non, di ammirare dal vivo, anche solo per un giorno, la nuova Pan America. Per scoprire tutte le news su questa esclusiva adventure touring, basta seguire il sito https://www.harley-davidson-treviso.it/it/