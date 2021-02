Borso del Grappa sembra essere zona franca per le misure contro il Covid. Oggi, e spesso soprattutto nei fine settimana, erano presenti furgoni di svizzeri, tedeschi e italiani con numerosi parapendisti a bordo È pure precipitata una ragazza della provincia di Bolzano con conseguente intervento di soccorso: ma non era vietato lo spostamento tra regioni? Anche i voli in biposto continuano tranquillamente...