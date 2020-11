La campagna di adesioni per promuovere il parco della biodiversità nelle ex Cave di Marocco, lanciata dal comitato a difesa di quest'area preziosa ai margini del Comune di Mogliano sta continuando con successo, malgrado le difficoltà frappostesi a causa delle limitazioni imposte come prevenzione alla pandemia. Allegato alla presente un comunicato stampa che dà conto alla cittadinanza moglianese dello stato dell'arte. Con cortese preghiera di pubblicazione.