Le Pascoli vincono il concorso digitale nazionale sulla Giornata della Memoria

Le classi 2A e 2B della scuola primaria “G. Pascoli” dell’I.C. di Zero Branco (TV), hanno portato a casa una vittoria al concorso nazionale "Yellow Butterfly", presentando il progetto multimediale: “IL NOSTRO PERCORSO: STORIA DI VERA”: https://www.youtube.com/watch?v=qHkX9G8yJJY&feature=youtu.be

Lo scopo dell'iniziativa è quello di incoraggiare bambini e ragazzi a riflettere sul passato, ricordare la Shoah e imparare a riconoscere e combattere la discriminazione e l’ingiustizia. Tra i 115 progetti digitali presentati da scuole di tutta Italia, la scuola primaria “G. Pascoli” dell’I.C. di Zero Branco (TV) riceve il premio “Originalità” e un account Twinkl premium per accedere a migliaia di risorse didattiche digitali da utilizzare in classe. Il Covid non ha di certo impedito alle scuole di ricordare le vittime dell’Olocausto, sono oltre 3000 i bambini coinvolti al concorso, provenienti da scuole di tutta Italia. La commissione valutatrice ha apprezzato l’altissimo livello dei prodotti presentati per i ricchi contenuti, le tematiche affrontate e le competenze informatiche applicate.