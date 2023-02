Pasta Zara alla fiera mondiale Gulfood a Dubai

Pasta Zara è presente alla 28° edizione della Gulfood a Dubai, la più grande esposizione al mondo e la più importante fiera della regione del golfo e di tutto il medio oriente dedicata al settore alimentare, che unisce mondialmente le F&B community e agisce come trampolino di lancio di tendenza del settore. 5000 aziende leader nel settore provenienti da 125 paesi saranno presenti a questa grande esposizione in modo da favorire un allineamento tra le ideologie dei leader delle industrie alimentari e incrementare l’export dei diversi prodotti a livello mondiale. Inoltre, sono presenti i migliori chefs del settore per tracciare un sentiero da seguire e ispirare un’ampia trasformazione delle aziende per il bene dell’intero ecosistema. La manifestazione fieristica Gulfood è iniziata il 20 e terminerà il 24 febbraio 2023 al Dubai Word trade center a Dubai e Pasta Zara rappresenterà l’Italia come una dei leader del settore della pasta diventando ambasciatrice del made in Italy nel mondo. Quella di Pasta Zara, è una passione che risale al 1898, quando il fondatore Emanuele Bragagnolo apre un piccolo laboratorio artigianale. Da quel giorno vuole essere la pasta per chi cerca qualità ed eccellenza italiana, sia in Italia che all’estero. Il Presidente di Pasta Zara - Furio Bragagnolo, al fine di innovare il mercato della pasta, ha scelto di lavorare con un grano che abbia la minor percentuale di sostanze chimiche dando vita al brand Pastificio Bragagnolo, in cui l’azienda punta in modo particolare con l’obiettivo zero glifosato. La Pasta Bragagnolo è prodotta infatti solo con semola di grano duro italiano e ha un percentuale di glifosato pari a zero, per garantire al consumatore una pasta premium. Alla Gulfood Pasta Zara propone proprio la pasta Bragagnolo come esempio ed emblema di un’eccellenza made in Italy che deve essere comunicata al mondo. Inoltre propone la nuova linea di pasta Senatore Cappelli, in modo da poter offrire un range ampio di prodotti volto a soddisfare i bisogni di tutti i consumatori.