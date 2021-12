A Natale vince la solidarietà con una pedalata non competitiva sul Montello

Nel 2019 c’era anche Mikkel Honorè alla 10 la 10, pedalata non competitiva dove la sfida è con se stessi, e uest’anno potrebbero esserci altri ciclisti professionisti a farci compagnia. Il programma prevede per domenica 26 dicembre il ritrovo alle 08.00 a Volpago del Montello. Obiettivo? Nella migliore delle ipotesi affrontare per 10 volte la presa 10 del Montello ma questo non è obbligatorio. Tre i percorsi per salire alla vetta, il tutto rispettando le attuali norme di prevenzione anti Covid-19. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto all’associazione EMERGENCY. Di seguito in foto il programma della giornata che sarà rinviata al 2 gennaio in caso di maltempo.

Edi Tempestin