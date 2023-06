L'isola della pescheria di Treviso lasciata nel degrado

Treviso è bella. Punto. Purtroppo ha un neo in netto contrasto con la sua meritata reputazione. Le Pescherie sono, a mio giudizio, una anomalia estetica e funzionale. 1 una struttura metallica orribile in pieno centro storico, 2 un uso commerciale asfittico, con metà dei banchi vendita chiusi da anni, sporchi, maleodoranti, utilizzati solo poche ore al mattino e poi abbandonati per 3/4 della giornata, 3 l'Isola formata dal Cagnan potrebbe e dovrebbe essere, con Piazza dei Signori, un vanto da esibire e non una bruttura di Treviso. 4 i venditori di pesce (poche unità) hanno tutto il diritto di vedersi assegnata dal Comune un'area commerciale adeguata, ma ciò non non deve andare a detrimento del decoro generale della città.