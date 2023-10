Pesistica, Nicola Bisetto è campione italiano juniores

Dolce trasferta in quel di Palermo per Nicola Bisetto, alfiere della Polisportiva Santa Bona, che ha coronato un percorso sportivo di eccellenza con il titolo di Campione Italiano di Pesistica per la fascia d’età Juniores. Condotta di gara superba per il giovane pesista trevigiano: la prima sfida è stata quella di rientrare nel peso, categoria fino a 67kg quando il suo peso forma è di 70kg, pur mantenendo la concentrazione e la freddezza necessaria a combattere kg su kg con il figlio d’arte e beniamino locale Scarantino. Complice una tenuta mentale da big della categoria e da atleta molto più navigato, Bisetto è riuscito a portare a termine la sua gara con ben 5 prove valide su 6, instaurando pressione negli avversari che hanno sbagliato molto di più. Grosso bottino per Nicola, entrato da giovanissimo nella sezione Pesistica della Polisportiva, sulle orme dello zio Germano Crosato, storico alfiere dei lottatori trevigiani e attuale campione italiano master di Lotta, una tradizione di famiglia quindi, come nelle migliori storie vincenti del sodalizio trevigiano, ma con molta innovazione. Nicola, infatti, sono molti anni che viene seguito nel suo miglioramento, dal tecnico Luigi Grando, selezionatore della nazionale italiana e deus ex macchina della Pesistica Pordenone, società campione d’Italia che con onore, e altissimo spirito sportivo, ha aiutato il pesista trevigiano nel suo percorso agonista. Ora focus ai campionati italiani assoluti e al passaggio nella categoria di peso maggiore, senza perdere l’abitudine alla vittoria e al miglioramento continuo che fanno di Nicola uno dei prospetti più interessanti della pesistica italiana.