Mangiare sano è divertente! Pharma Sport incontra le scuole di Asolo per le giornate dello sport

Mangiare sano è divertente! Questa la sfida lanciata da stamattina da Pharma Sport, il progetto di Farmacie Più, che è stato invitato dall’istituto comprensivo di Asolo e Castelcucco per incontrare le 7 classi seconde delle scuole medie nell’ambito delle giornate dello sport in una mattinata su Alimentazione, Sport e Benessere. In cattedra la dott.ssa Eleonora Busana, farmacista della Farmacia San Giorgio di Maser, esperta in integrazione e nutrizione sportiva, ha spiegato a più di 200 giovani collegati in videoconferenza le linee guida per una corretta alimentazione con un particolare focus sull’importanza della prima colazione per i giovani. Una mattinata dove, con esempi e richiami alla loro quotidianità, si è cercato di proporre ai ragazzi, in maniera semplice ed immediata, stili di vita corretti all'insegna del benessere. Dopo una panoramica sulla corretta alimentazione tra macronutrienti e micronutrienti, l’importanza dell’idratazione e dell’attività fisica si è passati a lanciare una sfida agli alunni. I ragazzi sono stati invitati a giocare con il piatto della salute, l’infografica ideata dagli esperti di nutrizione della Harvard School of Public Health. Ogni classe ha realizzato su un cartellone il proprio piatto della salute, quello più bilanciato a livello nutrizionale ha fatto vincere alla classe un libro sull’alimentazione che rimarrà a disposizione di tutti gli studenti nella biblioteca della scuola. Il piatto della salute, che risponde alla domanda “Come dovrebbe essere un pasto perfetto e salutare?”, diventa quindi una guida visuale per fare scelte alimentari migliori quando si prepara un pranzo o una cena. Diversi studi inoltre hanno rilevato che seguire le linee guida dell’Healthy Eating Plate riduce il rischio di insorgenza delle malattie cardiovascolari (prima causa di morte nei paesi occidentali). Il messaggio principale dell’Healthy Eating Plate è quello di concentrarsi sulla qualità degli alimenti. Non sono mancati momenti di divertimento e risate, in una mattinata di educazione alimentare, con risposte a domande e curiosità come “il pomodoro è un frutto o una verdura?, “le patatine fritte fanno male?”, “se mangio pesante poi mi devo riposare?” Carlo e Nicola Giacomelli, titolari di Farmacie Più, ritengono queste collaborazioni ed iniziative sul territorio di altissimo valore culturale per tutta la comunità e in particolare ritengono che la rivoluzione del sistema alimentare passa soprattutto dall'educazione che si fa nelle scuole Il progetto Pharma Sport fa parte del gruppo Farmacie Più dei dottori Carlo e Nicola Giacomelli presente nella provincia di Treviso con le tre farmacie di Maser, Ca’ Rainati e Varago: i punti di riferimento del tuo benessere.