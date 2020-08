Pieve del Grappa ha finalmente un nuovo parco giochi per bambini e famiglie

Finalmente, dopo mesi di solleciti da parte del gruppo di minoranza Pieve Attiva, il nuovo parco giochi (giardini pubblici) di Pieve del Grappa è finalmente attivo e funzionante. "Ci premeva molto dare ai nostri bimbi un parco bello e sicuro - sottolinea il consigliere Alice Torresan - Abbiamo la fortuna di avere un posto ombreggiato, vicino al centro e ora con una nuova gelateria davanti. Ci auguriamo che ora tutti rispettino le regole e che vengano seguiti i giusti controlli nel parco per evitare il degrado creato negli anni precedenti". Il consigliere ricorda come questo sia stato per lei un impegno preso ancora durante la campagna elettorale 2019 proprio per le famiglie e i bambini: "Grazie all'Amministrazione per aver colto questa nostra proposta ed averla realizzata. E ora godiamoci l'estate nel nuovo parco".