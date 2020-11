Piovono calcinacci in centro a Conegliano, intervengono i vigili del fuoco

Pericolo calcinacci in centro Conegliano, caduti dei detriti in mezzo alla strada e al marciapiede di Via Manin. L'incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 25 novembre, verso le 10.15, all'intersezione fra Via Manin e Via Battisti della città del Cima. Fortunatamente i calcinacci, che si sono staccati da una palazzina fatiscente del centro, non hanno ferito nessun passante, ma si tratta solamente dell'ennesima tragedia sfiorata. Sul posto sono intervenuti i VVF di Conegliano che hanno delimitato tutta l'area per metterla in sicurezza e la Polizia Locale per la gestione del traffico. Dopo circa un'ora, la strada che porta verso Santa Lucia è chiusa e i Vigili del Fuoco stanno effettuando il sopralluogo.

Walter Zambon