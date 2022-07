A Ponte di Piave Beppe Saronni 40 anni dopo

Gallery



Parata di campioni del ciclismo a Ponte di Piave, venerdì 22 luglio 2022 si sono ritrovati al Borgo della birra per festeggiare il 40° anniversario della vittoria al mondiale di Goodwood nel 1982, ospiti oltre a Saronni, Moreno Argentin e Silvio Martinello, i compagni di squadra Giuliano Bortolotto, Simone Fraccaro, la campionessa del Mondo Diana Ziliute, Enrico Franzoi,Flavio Vanzella e Mara Mosole. Il mattino seguente alla pedalata presente anche Mario Beccia, prima tappa al Tempio del ciclista di Calderba dove ad attenderli c’era il vice Sindaco Stefano Picco che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale di Ponte di Piave con il Presidente dell’Associazione ex ciclisti della Provincia di Treviso Germano Bisigato, la pedalata è poi proseguita per Conegliano e Oderzo. La maglia dell’evento creata da Gabriele Tonon è stata firmata da tutti i partecipanti e sarà esposta in occasione della tradizionale sagra che avrà luogo al Tempio del ciclista dall’11 al 15 di agosto 2022. La tre giorni sportiva è continuata domenica con la gara riservata alle donne con la collaborazione delle Associazioni : Fausto Coppi Polyglass, Pedale Opitergino e Sportivi del Ponte di Faè. Edi Tempestin