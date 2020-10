A Paderno di Ponzano compare uno striscione: "Grazie suor Tarcisia"

Appare nel silenzio e senza clamore, come l’operato di tutte le religiose, lo striscione di ringraziamento a Suor Tarcisia che dopo 16 anni lascia la comunità di Paderno. Una parola semplice “GRAZIE” alla quale ogni persona della comunità può dare un seguito in base alle proprie esperienze con Sorella Tarcisia. L’esperienza dello scrivente è limitata ma vi posso parlare di una figura autorevole e determinata, buona e gentile con tutti; nel suo cuore prima di tutto i bambini dell’asilo, lo stesso che ha portato, fino al suo cedere il passo, un fiore all’occhiello della comunità. Suor Tarcisia lascia un ruolo cardine nella parrocchia di Paderno, era a lei infatti che ci si rivolgeva per qualsiasi necessità, da una parola di conforto alla logistica del palazzetto e dell’asilo. Come segno di affetto lo striscione vuole quindi raccogliere i “GRAZIE” della comunità, infatti ognuno sarà libero di appendere un proprio pensiero, una foto o qualsiasi cosa che rappresenti il “GRAZIE” che si vuole esprimere, domani prima della partenza Suor Tarcisia gli raccoglierà e li porterà nella sua nuova avventura. Chiudo con una riflessione strettamente personale: speriamo che non lasci la scuola senza aver salutato i suoi amati bambini, l’applicazione ferrea delle regole non deve essere prerogativa della perdita di buon senso e di civiltà. GRAZIE TARCISIA

Lettera firmata