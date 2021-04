Taglio alberi alle scuole medie di Ponzano Veneto, la protesta della Lipu

La LIPU ( Lega Italiana protezione Uccelli, sez. Trevigiana) con la presente vuole riportare la segnalazione di alcuni cittadini. Il giardino delle Scuole Medie di Paderno di Ponzano Veneto, che negli ultimi mesi è scomparso a causa dei lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico, Mercoledì 14 Aprile ha dovuto salutare anche le ultime tre piante ad alto fusto che della Scuola e dei suoi allievi erano state per decenni compagni di vita. Questo quanto decretato dalle esigenze del nuovo progetto edilizio, che evidentemente non ha tenuto conto del valore naturale, oltre che culturale, di quell’angolo di verde. Il taglio di alberature nel mese di Aprile, mese in cui ha luogo la nidificazione degli uccelli, può avere infatti gravi conseguenze per le specie nidificanti, spesso costrette ad abbandonare le uova o i pulli già nati, il cui destino è così irrimediabilmente segnato. Una scomparsa, quella dei tre alberi, che stride quindi con il concetto di sostenibilità che si cerca di promuovere tra le nuove generazioni, che in questo caso hanno solo potuto assistere inermi all’abbattimento degli alberi. La LIPU Trevigiana chiede quindi che opere urbanistiche e di edilizia pubblica, sebbene necessarie, siano sempre progettate e realizzate tenendo in considerazione le esigenze di tutela dell’ ambiente e del verde pubblico, valutando le possibili soluzioni alternative e scegliendo quelle che minimizzano gli impatti negativi su verde pubblico e fauna. Lipu Trevigiana