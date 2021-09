Scritte contro Zaia a Ponzano Veneto

Nei giorni scorsi sulle mura di cinta di un'abitazione di Ponzano Veneto è comparsa la scritta "Zaia, angelo della morte". Chi ha segnalato la foto alla nostra redazione ha corredato il tutto con un commento altamente provocatorio nei confronti dello stesso governatore del Veneto, già bersaglio di minacce da parte degli ambienti no vax.

Chiaro che tutte le violenze, anche verbali, non sono mai giustificate; aggiungo che ibrattare muri di proprietà private o pubbliche che siano è un gesto di altissima incività ma… stiamo parlando di una persona che quando è scattato l’allarme pandemia ha detto tutto ed il contrario di tutto. Dall’inizio con Vo’ Euganeo subito blindato dallo stesso a lamentarsi della zona rossa di Treviso, Padova e Venezia. Da esaltare un virologo (Crisanti) a trattarlo a pesci in faccia. Da presentare un piano da 30.000 tamponi al giorno (spiagge comprese) a dire che non si riescono a processare 30.000 tamponi al giorno. Da critico del governo a cagnolino fedele in tutte le decisioni pandemiche comprese qualle sanitarie (abiamo schiere di medici locali che invocavano ed invocano a cure alternative e domiciliari mai ascoltati). Sembrava quasi si vantasse nel dire quanti intubati c’erano in Veneto. Fino ad essere lui promotore di misure sempre più restrittive. Dando retta alla mia vena moderata, per equilibrare il discorso è d'obbligo sottolineare che nessuno si è mai trovato ad affrontare una situazione del genere, si naviga a vista. Concludo, la frase è forte ma forse chi ha scritto, in quel momento da mona che ha avuto, non aveva il tempo di scrivere tutta la giustificazione a quella provocazione.

Giustino Bilancia