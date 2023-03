POOHroROCK in concerto

Venerdì 14 Aprile 2023 ore 21:30 Presso Dancing Pergola Via Ferracini, 16 Codognè (TV) info prenotazioni 339 69 00 207 I Poohrorock vi aspettano alla data zero del tour primavera/estate 2023! Un viaggio attraverso le canzoni che hanno caratterizzato la longeva carriera dei Pooh, interpretando i brani a modo loro ma lasciando intatta l’anima dei pezzi originali. Quello che ne esce è qualcosa di altamente energico e coinvolgente, qualcosa che per questo genere non era mai stato proposto prima!