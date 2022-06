Il 10 Luglio al Parco Verde di Ormelle Treviso i Poohrorock in concerto! L'evento è organizzato per sostenere e finanziare il progetto CASA AURORA dell'associazione OLTRE L'INDIFFERENZA: una casa, in centro a Lutrano, per l'autonomia abitativa di persone adulte con disabilità dell'opitergino-mottense. il ricavato della serata, per questo, sarà devoluto in loro beneficenza. www.oltrelindifferenza.it