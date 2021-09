Pop Writing Academy: open day gratuito il 16 e 17 ottobre

Pop Writing Academy, l’accademia di scrittura pop creata da MusicArt a Treviso nel 2019, prosegue nel suo intento di investire nel talento degli artisti musicali del Nordest e lancia la seconda edizione con due open day: sabato 16 e domenica 17 ottobre. La sede di via Castagnole apre le sue porte a musicisti, cantanti e scrittori per presentare il programma delle lezioni insieme a Roberto Casalino, autore in esclusiva per Universal Music, e Nicco Verrienti, arrangiatore e produttore musicale, già docenti apprezzati della prima edizione di PWA, e agli altri insegnanti dell’accademia. Gli interessati potranno recarsi presso la sede di MusicArt sabato dalle 17 alle 19 oppure domenica dalle 10 alle 12, interagire con gli insegnanti e ascoltare in anteprima esclusiva i brani creati e prodotti durante la prima edizione 2019-2020.

La partecipazione è gratuita e senza impegno, ma è necessario prenotare il proprio posto inviando una mail a info@musicartreviso.it o chiamando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 0422 1748463. Nel rispetto delle normative anti Covid-19, i posti sono limitati. “I numeri della prima edizione di Pop Writing Academy sono stati molto soddisfacenti: 6 studenti, 4 brani prodotti, più di 100 ore di lezione tra incontri in presenza e online, diversi interessanti progetti attivati, che danno slancio alla carriera musicale intrapresa da questi artisti.” - sostiene il fondatore di MusicArt, Francesco Zanini, - “Nonostante gli ostacoli dovuti alla pandemia, siamo riusciti a seguire i partecipanti passo passo e a portare a termine tutti i progetti, senza mai perdere l’entusiasmo, soprattutto per loro che insieme a noi hanno voluto credere in questo percorso.” La seconda edizione di Pop Writing Academy si svolgerà da novembre 2021 a luglio 2022, con l’ambizione di raddoppiare i numeri della prima e tenere alto il nome degli artisti del territorio con prospettive anche a livello nazionale.

Roberto Casalino è la firma di alcuni tra i migliori successi italiani dell’ultimo decennio, sono sue “Non ti scordar mai di me” e “Novembre” di Giusy Ferreri, “Cercavo amore” e “Mi Parli Piano” di Emma, “Diamante Lei e Luce lui” di Annalisa, “Distratto” di Francesca Michielin, “Sul ciglio senza far rumore” e “Trova un modo” di Alessandra Amoroso e “I miei rimedi” per Noemi. Vanta diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, tra cui quella con Marco Mengoni, che nel 2013 gli vale la vittoria finale con “L’essenziale”, e con Le Vibrazioni, che si posizionano al quarto posto con il brano “Dov’è”. Di particolare rilievo anche le collaborazioni con Tiziano Ferro, Elisa, Antonello Venditti, Guè Pequeno e Fedez. Ha all’attivo quattro album, un contratto con Universal Music Italia e la partecipazione come Autore al talent “Amici di Maria De Filippi”. Nel 2020 fonda Casakiller Srl, società editoriale che, tra i tanti obiettivi, ha quello di dare voce a nuovi autori e cantautori.

Nicco Verrienti è un autore e produttore musicale, ha scritto canzoni per Emma, Chiara Galiazzo, Antonello Venditti, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Anna Tatangelo, Noemi, Giusy Ferreri, Annalisa, Federica Carta, Valerio Scanu, Dearjack e molti altri. In qualità di autore ha partecipato due volte al Festival di Sanremo e ha vinto il Festival di Castrocaro. Scrive e produce musica nel suo Albicocca Studio, laboratorio creativo dove segue lo sviluppo di nuovi progetti musicali. MusicArt è lo studio di registrazione trevigiano che dal 2017 offre i propri spazi ad artisti, solisti, musicisti e band. Sale prove attrezzate, masterclass su temi specifici legati al settore strumentale, vocale e della produzione musicale e audio, incontri con artisti di fama nazionale, consulenze a tutto tondo sulla promozione dell’artista e della propria musica. Un luogo dove dare vita alla propria creatività.