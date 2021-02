Rifiuti gettati nel fossi, allarme ecovandali a Preganziol

Come ogni domenica mattina vado con mio figlio a fare una camminata per le strade di campagna di Settecomuni, Sambughè e San Vitale e Canizzano. Questa domenica la passeggiata è stata un vero “schifo” per l’inciviltà che ho trovato! Dentro ai fossi vicino a casa mia ho raccolto (con la pinza raccoglitore di immondizia) bottiglie, lattine, mascherine e perfino un motore. Credo che la domanda che ci facciamo tutti noi sia: Ma chi può essere quella persona che ancora butta nel fosso, vetro e lattine e quant’altro sapendo che è materiale riciclabile? Come possono questi soggetti non avere ancora coscienza che stanno inquinando la nostra e la loro società ed esistenza? Ma vengono o no puniti in modo esemplare? La rabbia è tanta e sicuramente si cade nello sconforto di non poter mai fermare questa inciviltà. Che cosa ho fatto nel mio piccolo? Ho cercato di raccogliere lattine e bottiglie di vetro e segnalato l’abbandono attraverso la utilissima app di Contarina.

Dino cav. Vecchiato (già vice sindaco di Preganziol)