Premio America Giovani ad un giovane di Montebelluna

Filippo Ganeo, studente universitario di 22 anni originario di Montebelluna, ha ricevuto, presso la Camera dei deputati a Roma, il Premio America Giovani. Si tratta di un premio conferito dalla fondazione Italia-USA, tramite la banca dati delle università italiane, a mille neolaureati particolarmente meritevoli con un piano di studi che sia in linea con gli interessi della fondazione. L’algoritmo tiene conto di diversi parametri oggettivi e indicativi del talento accademico degli studenti come il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea e il curriculum studiorum. Gli è stato assegnato in virtù del suo percorso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale presso l’Università di Padova.