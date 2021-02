Prenotazione turno alle Poste: "Un'odissea telefonica"

Ho una certa età e, volendo evitare una coda dal tempo indefinito per un'operazione allo sportello postale - forte di quanto avevo letto su TrevisoToday il 23 gennaio 2021 - ho voluto oggi approfittare della prima delle tre allettanti proposte messe a disposizione da Poste Italiane per evitare l'increscioso problema. "Sono disponibili tre diverse modalità di prenotazione del turno: via WhatsApp al numero 3715 00 3715, via smartphone con l’applicazione Ufficio Postale oppure sul sito www.poste.it". In effetti WhatsApp mi risponde subito [come si può vedere nella prima foto allegata], fornendomi il numero dell'ufficio Treviso Centro cui rivolgermi: 0422 65 32 62. Peccato che, a tale numero, alle 12:05 e alle 15:19 - pur risultando aperti gli uffici - nessuno si sia degnato di rispondere alle due + due mie chiamate della durata di circa un minuto cad. Burocrazia romana o efficienza trevigiana? Nel dubbio non mi resta che fare - come tutti - la mia bella mezz'oretta di coda (particolarmente consigliata dai virologi di ogni scuola), sperando che - arrivato finalmente alla meta - il computer dell'ufficio sia funzionante.