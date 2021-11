A Treviso presentazione ufficiale della nuova Harley-Davidson Sportster S

Gallery









Sabato 6 Novembre, in una bellissima giornata autunnale - contrastata da un leggero vento quasi primaverile - si è tenuto lo Sportster S Vip Day presso la Concessionaria ufficiale Harley-Davidson di Treviso, in orario no-stop dalle ore 9 alle ore 18. La presentazione del nuovissimo modello Harley-Davidson Sportster S, ha dato la possibilità ai tanti appassionati delle bicilindriche americane, e non, di testare su strada il nuovo modello 2021 della casa madre di Milwaukee. Grazie anche all’esperienza decennale dello staff Harley-Davidson di Treviso, è stato possibile tuffarsi nel mondo dei nuovi accessori e capi d’abbigliamento marcati H-D. Un ringraziamento speciale va anche al Treviso Chapter per la sua organizzazione nell’accogliere i tanti ospiti arrivati con le loro moto cromate e ruggenti, che con l’occasione, i Soci del Chapter hanno avuto la brillante idea di associare all’evento in questione, un delizioso contest culinario per assaporare questo momento, grazie alla collaborazione delle Ladies ufficiali H.O.G., dove hanno preparando squisite torte, dolci e/o salate, per poi arrivare alla fatidica premiazione. Per maggiori info https://harley-davidson-treviso.it.