Presentazione libro "Rotta su Venezia. In barca e in bici lungo la litoranea veneta da Chioggia a Trieste"

Si parlerà di Litoranea Veneta, della risalita del Sile, di barcari, Treviso, turismo slow, vie d'acqua e molto altro con Gianni Pasin, autore di "Rotta su Venezia. In barca e in bici lungo la Litoranea Veneta da Chioggia a Trieste" (Ediciclo Editore) e Nadia Pasqual, comunicatrice esperta di turismo. Domenica 30 GENNAIO alle 10.30 alla LIBRERIA LOVAT di VILLORBA Un viaggio in barca e in bici solcando le lagune, i FIumi e i canali della Litoranea Veneta, antico sistema di vie d’acqua che collega il Po al Golfo di Trieste, tra terra e mare. La navigazione e la pedalata, con il loro andamento slow, lasciano spazio a storie, incontri, riflessioni, scorci e tramonti indimenticabili. Paesaggi mai visti e luoghi noti emergono dalle acque come tante nuove scoperte e si fanno conoscere nella loro anima più autentica. Un viaggio tra storia, sapori e tradizioni di genti e terre strappate all’acqua. 𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐍𝐅𝐎 & 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 📧𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞𝐫𝐢𝐞𝐥𝐨𝐯𝐚𝐭.𝐜𝐨𝐦 ✅+𝟑𝟗𝟎𝟒𝟐𝟐𝟗𝟐𝟔𝟗𝟕 (𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩) Ingresso gratuito, obbligo di GreenPass e mascherina Ffp2. LIBRERIA LOVAT VILLORBA @LOVAT VILLORB Via Newton 32 - Villorba (TV)