Presentazione nuova Harley-Davidson Sportster S allo store di Treviso

Finalmente l’attesa è terminata! Harley-Davidson Sportster S è arrivata… disponibile presso lo store ufficiale di Treviso, dove mi è stato concesso l’onore di provare e testare la nuova arrivata della casa madre di Milwaukee. La saga Sportster continua, un’icona leggendaria nata nel 1957 e proprio come in questo periodo ritorna sotto forma di una nuova veste, più moderna e più sportiva, con uno stile che non passa di certo inosservato, scegliendo come location il Porto di Casier ( TV ), uno dei luoghi più suggestivi del fiume Sile – tra natura ed enogastronomia locale. Un moto adatta per chi desidera prestazioni al top, agile e scattante nel traffico, con pedane leggermente avanzate e manubrio basso, per offrire una manovrabilità del tutto sportiva. Un guida aggressiva grazie anche al nuovo propulsore Revolution Max da 1250 cm3, 122 cavalli di puro divertimento. Raffreddamento a liquido con doppi alberi a camme in testa e fasatura variabile delle valvole, in modo da offrire un’ampia coppia per una potenza immediata. Sfatiamo una leggenda… la H-D Sportster S ha esclusivamente componenti frenanti “Premium Brembo”, con freno anteriore singolo ma dalle prestazioni eccezionali, aiutato da una nuova pinza radiale monoblocco a quattro pistoncini, ed un disco da 320 mm di diametro - pneumatico 160/70TR17 73V. Il freno posteriore è invece dotato di una pinza a due pistoncini, ed un disco da 260 mm di diametro - pneumatico 180/70R16 77V. La novità del moderno scarico, deve piacere… a primo impatto sembra eccessivamente grande per una moto di queste dimensioni (lunghezza di 2.270 mm), ma una volta in sella, sarà l’ultimo dei pensieri. Molto utile e ben visibile il display rotondo da 10,1 cm ( 4” ), in stile classico ma puramente moderno, dotato di: Bluetooth, strumentazione digitale, indicatori, modalità di guida e navigazione passo-passo con l’app Harley-Davidson. In più, con un semplice interruttore posto sopra l’acceleratore, è possibile scegliere ben 3 modalità di guida ( già programmate ): Sport, Road e Rain, o creare la tua modalità personalizzata. Per maggiori info https://harley-davidson-treviso.it