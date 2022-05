Proiezione del reality "Summer Camp Experience"

Cronache dal campo estivo "Summer Camp Experience 2021" - Proiezione del reality Sabato 21 maggio 2022 alle ore 17.00 presso il Centro Sociale di Mogliano Veneto, piazza Donatori di Sangue 1, l’associazione di promozione sociale Sogno Numero2 presenterà la proiezione del film “Summer Camp Experience" Il film, patrocinato dall'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto, racconta la straordinaria avventura vissuta delle ragazze e dei ragazzi durante gli 8 giorni di campo estivo, svoltosi nella splendida Casa San Lorenzo, sull’altopiano Monte Prat a Forgaria Nel Friuli UD. Una piccola lezione sull’importanza del rendere autonomi i figli e sulle esperienze condivise, senza la mediazione di social media e l’aiuto da casa. Un “reality” di gioia e di impegno, dove non ci sono nomination, per osservare come si muovono e vivono i ragazzi fuori dall’ambiente familiare. “Perché l’autonomia è una conquista e un esercizio di responsabilità sociale e personale”. L’invito è rivolto a tutti, soprattutto ai genitori di figli adolescenti. L’ingresso è gratuito. Durante la serata sarà presentato il Summer Camp The Academy 2022: consigliato per chi vuole far vivere un’esperienza di vita al proprio figlio. Per informazioni Aps Sogno Numero2 Anteas 336 656997