Prova gratuita corso Lindy Hop Swing

Treviso 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗻𝗱𝘆 𝗛𝗼𝗽, 𝗲 𝘁𝘂? Lezione di prova gratuita per i nuovi corsi! E’conosciuto in tutto il mondo come “𝗶𝗹 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗿𝗿𝗶𝘀𝗼” e a Treviso oramai siamo in tanti a ballarlo. Passi 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗶, tante 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗶𝘇𝗶𝗲, 𝗮𝘁𝗺𝗼𝘀𝗳𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲 che in un attimo ti porteranno ai fantastici anni della “Swing Era” e la possibilità di 𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝘁𝘂𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗲, 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝘁𝘂𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝘂𝗻 𝘁𝗼𝗰𝗰𝗼 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗱 𝗲𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲. Non esitare, 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗶 𝗮 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮𝗿𝗰𝗶 𝗲 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗼𝗶. Per tutti, la possibilità di prendere parte ad una lezione di prova gratuita così da conoscerci meglio. E lo sappiamo...una volta che avrai provato non vorrai più smettere. 𝗣𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 𝗰𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 https://forms.gle/jehysLLTWKKzcekk7 𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗶 𝘀𝗮𝗽𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗲? E' obbligatoria la prenotazione. Quest'anno data l'emergenza Covid-19 accetteremo solo iscrizioni in coppia. Per accedere alla lezione è necessario il Green Pass il 𝟮𝟯 𝗲 𝟯𝟬 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟬.𝟯𝟬 𝗮 #𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗼, 𝗹'𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗕𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲 - 𝗦𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗲̀ 𝗹𝗶𝗲𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮𝗿𝘃𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 #𝗟𝗶𝗻𝗱𝘆𝗛𝗼𝗽 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶. Per informazioni: ☎ Babi +39 3476408924 ✉️ info@bouceswinglovers.com