Quality Street Food - Le Vie Francigene a Tavola

Le Vie Francigene a Tavola Sarà Vedelago (TV) ad accogliere la 7ª tappa del Tour Nazionale (Limited Edition) “Borgo Food 2024” piatti d’eccellenza nel percorso delle regioni attraversate dalle Vie Francigene e dalla Via germanica Romea con ospiti Internazionali di cucine d’Eccellenza. Manifestazione di Cultural Quality Street Food (Chef On The Road), organizzata dall’Associazione Cuochi Master. La manifestazione si svolgerà nella splendida cornice di Piazza Martiri della Libertà. Il Borgo Food, inizierà venerdì 10 maggio alle ore 16.00, per proseguire fino a domenica 12 maggio 2024 dalle ore 09,00 alle ore 24,00. Il progetto vuole essere un percorso del gusto e non solo, dove verranno presentati piatti delle regioni d’Italia attraversati lungo la Via Francigena e Germanica Romea, e piatti delle cucine internazionali riconosciuti Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Nel ricco palinsesto, verrà trasmesso, attraverso un maxi schermo, il meritevole messaggio culturale del sapere sull’immateriale Unesco, ne citiamo alcuni: Opera dei Pupi siciliani, Canto a tenore sardo, Saper fare liutario di Cremona, Falconeria, Perdonanza Celestiana ecc.. Si tratta di evento itinerante di cucina e divulgazione sulla diffusione della Cultura tradizionale delle Regioni lungo le Vie Francigene. Saranno ospiti Internazionali, la Cucina tipica Indiana con i suoi sapori e profumi speziati, la Cucina Spagnola e Messicana, riconosciuti patrimonio immateriale dell’Umanità! Gli operatori presenti, prepareranno in diretta un menù dai profumi e sapori più famosi della tradizione regionale e internazionale. Sono previste 30 tappe nelle principali città Italiane, con 9 taverne itineranti, gli operatori qualificati sapranno stupire con le loro particolarità e la qualità della loro tipicità. Strutture dall'atmosfera unica, scenograficamente coordinate a secondo della Nazione o Regione italiana interessata, la quale ognuna racconterà la propria storia.