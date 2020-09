Quinto: cigno a passeggio sulla Noalese

Sorpresa stamane per Giorgio Carraro all'apertura della sua edicola in via Vittorio Emanuele a Quinto: un giovane cigno stava passeggiando sulla Noalese di fronte alla porta del suo negozio, Probabilmente la sua escursione avventata gli aveva fatto perdere l'orientamento che cercava di ritrovare procedendo pericolosamente lungo la linea di mezzeria della statale. Con l'aiuto di alcuni passanti si riusciva a condurre l'animale in un vicino parcheggio condominiale al sicuro in attesa drll'intervento da parte dell'apposita "squadra recupero fauna selvatica" in forza alla Provincia di Treviso, prontamente allertata. Arrivato sul posto l'operatore ha provveduto con delicatezza a prendere il giovane cigno, apparentemente tranquillo ma vigile e pronto a difendersi se qualcuno tentava d'avvicinarsi .- il cuore gli sta battendo a mille- ha confidato la guardia venatoria mentre s'accingeva a riporlo in un apposito "trasportino" capiente prima di liberarlo nel Sile lungo la riva delle Anguane, ex area Sil gas, dove è posto dal 2014 il gruppo scultoreo che l'artista Luciano Longo donò al comune quintino. E la bestiola, guadagnata la corrente, schioccando serena, ha ringraziato alla sua maniera i presenti per aver ritrovato la sua "casa". A quinto i cignI reali sono una presenza costante e familiare da decenni sin da quando il mitico Toni dea Mora si mise ad accudire una cucciolata inopinatamente abbandonata dai genitori tra i canneti del fiume. Non è raro vedere questi splendidi volatili, emblema di grazia ed eleganza nonostante un caratterino affatto gioviale, sostare al sole lungo la riva di fronte alla vecchia locanda Rghetto, godendosi il sole e le attenzioni dei passanti.

Vittore Trabucco