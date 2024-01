A Quinto di Treviso torna Degustazione con il Produttore

A Treviso tornano le Degustazioni con il produttore, serate mensili a tema, dedicate alla degustazione di vini di produttori selezionati dal sommelier Valentino Gandin e organizzate da Enoteca & Wineroom Sfusi ma Buoni, realtà ben conosciuta dai più raffinati wine lover di Treviso e non solo. Le serate sono momenti per conoscere la storia che c'è dentro ogni calice raccontata direttamente dal produttore, per approfondire il meglio della tradizione enologica italiana ed internazionale e per assaporare anche gusti nuovi con i migliori abbinamenti vino-cibo. Il 2 febbraio prossimo, nei locali di Sfusi ma Buoni in Piazza Roma 5 a Quinto di Treviso sarà la volta della Fattoria dei Barbi di Montalcino, che racconta una prestigiosa storia enologica ininterrotta dal 1892, con la degustazione di Vermentino de' Barbi IGT, Chianti DOCG, Rosso di Montalcino DOC, Brunello di Montalcino DOCG e Vin Santo del Chianti DOC proposti con abbinamenti sorprendenti. L’inizio è previsto per le ore 20. La prenotazione è obbligatoria al numero 0422 470394.