Randstad Technical Treviso organizza un corso gratuito per lavorare come elettricista cablatore in Eurogroup!

Randstad Technical di Treviso, in collaborazione con Eurogroup Spa, sta cercando personale da inserire all'interno di un corso di formazione di 72 ore totalmente gratuito al termine del quale verrà offerto un contratto di lavoro! Eurogroup Spa è un'azienda storica sita a Silea, alle porte di Treviso, che offre servizi e soluzioni in ambito elettrico, in continua crescita ed espansione, caratterizzata da un ambiente dinamico, multi disciplinare e tecnologico. Il corso si terrà da lunedì 27 marzo 2023 a giovedì 6 aprile 2023 presso la sede dell’azienda, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 (con un’ora di pausa pranzo e opportunità di mensa aziendale). Durante il corso verranno trattati gli argomenti necessari per conoscere le basi in ambito elettrico: lettura schemi elettrici, cablaggio, rischio elettrico Pes Pav. Non si richiede pregressa esperienza nel ruolo. Requisiti fondamentali sono - buona manualità e precisione - capacità di lavorare in team - motivazione e serietà. Un'ottima occasione per gli appassionati del mondo elettrico ma che non hanno mai avuto l'occasione di fare esperienza ed intraprendere questa strada! Mandaci il tuo curriculum alla filiale Randstad di Treviso, sarai ricontattato da Vanessa e Stefano per approfondire la tua candidatura entro giovedì 23 marzo!