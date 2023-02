Regata Internazionale "Inverno sul Po"

COMUNICATO STAMPA REGATA INTERNAZIONALE DI FONDO “D’INVERNO SUL PO” TORINO 11-12- FEBBRAIO 2023 Ottimi risultati per il Circolo Canottaggio Ospedalieri presente con oltre 40 atleti ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione remiera con 4000 atleti/e presenti da 8 nazioni che si sono dati battaglia sulle acque del PO in due giornate quasi primaverili. ORO 4 DI COPPIA UNDER 19 MIX con GESUATI M.-PASCOTTO E.-TESSER T.-SCHIAVINATO R. BRONZO 2 DI COPPIA UNDER 19 MASCHILE 5^ 2 DI COPPIA UNDER 19 MASCHILE 4^ 2 DI COPPIA UNDER 17 MASCHILE 12^ 2 DI COPPIA UNDER 17 FEMMINILE ORO OTTO MASTER OVER 54 (Mix Corgeno) SPAGNOLO F.-BASSO G.-SIRINATI A.- GALLO A.-DUSSIN G.-CAPRIOLI G.-PONTI G.-RIBONI F.-MENONCELLO B. 11^ 8+ UNDER 19 MASCHILE 8^ 4 DI COPPIA MASTER 43-54 MASCHILE 8^ 4 DI COPPIA MASTER 43-54 FEMMINILE 10^ 8+ UNDER 19 FEMMINILE 6^ 4 DI COPPIA SENIOR A F Risultati che ad inizio stagione agonistica sono di buon auspicio per il futuro queste le parole dei due tecnici Martini – Zanatta specie in prospettiva degli equipaggi più giovani, mentre i Master degli inossidabili Spagnolo – Basso continuano a mietere successi. Con questa manifestazione Internazionale inizia la stagione agonistica in acqua e il Circolo Ospedalieri sarà impegnato in moltissime competizioni.