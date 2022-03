Regioni d’Europa a Montebelluna: la delegazione della Scozia tra quelle che coloreranno la città veneta

Gallery







Saranno circa 100 le aziende che offriranno il meglio dei prodotti tipici, enogastronomici e non, dei paesi di provenienza: Austria, Belgio, Francia, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Spagna, Slovenia, Svezia, Ungheria e tante altre eccellenze, per una carovana internazionale che si muove ogni settimana in una città del Nord Italia, riscuotendo grandissimi consensi. Al mercato internazionale troverete in particolare anche una coloratissima area dedicata alla Scozia e ai suoi prodotti. Potrete ad esempio sedervi ad ascoltare la musica delle cornamuse, tra i colori classici del tartan Royal Stewart, degustando anche una birra artigianale scozzese, dalla rinomata “nera” stout alla ricercata IPA con il suo aroma fruttato e il sapore amaro finale, tutto grazie all’ottimo uso del luppolo. Oppure rilassarvi a sorseggiare un ottimo whisky e mangiare un biscotto shortbread, quello vero della tradizione e dal gusto inconfondibile. Tutto questo mentre sceglierete un capo di Harris Tweed, la lana di qualità delle ebridi, o di cashmere, come le splendide sciarpe con i colori ufficiali dei clan, oppure acquisterete una delle splendide borse colorate proprio con le fantasie tipiche della Scozia. Infine sarete li a porvi un quesito arcinoto e a cui non c’è bisogno di rispondere, perché fatta la domanda sul kilt e sul come si possa indossare, le risate avranno la meglio su tutte le risposte. Per i più curiosi ci sarà anche la possibilità di conoscere i colori del Clan Italia, che non tutti sanno essere quello utilizzato dalla comunità di italiani che vivono in Scozia. Inventato da Michael Lemetti, noto stilista italo-scozzese, è sempre un gradito regalo per tutti gli italiani. Immancabile nelle cerimonie e negli eventi più importanti della comunità italo-scozzese. Considerato, non a caso vista la nostra cultura, un portafortuna indispensabile per tutti. La grande mostra-mercato arriverà a Montebelluna dal 1 al 3 aprile. L’orario di apertura degli stand sarà continuato, a partire dalle 9 del mattino fino a tarda sera. Come per tutte le tappe di Regioni d’Europa – Mercato Internazionale, che è organizzato da Apeca Milano in collaborazione con le amministrazioni locali e le sedi territoriali del sindacato, sono previsti visitatori da tutta la Regione. Un appuntamento che promette di essere in futuro evento fisso del calendario delle manifestazioni di Montebelluna, portando nella città veneta migliaia di curiosi e facendo crescere di anno in anno l’attesa. Link evento facebook: https://fb.me/e/24fnWOOI5