Riapre Al Corder a Treviso

Lo storico locale di Paolo Lai cambia “casa” e si rinnova. Treviso recupera uno dei luoghi storici del centro. Lunedì 28 novembre apre le porte con un brindisi rivolto a tutti l’Osteria Al Corder, al tempo stesso nuovo progetto e pietra miliare dell’imprenditore Paolo Lai. Ancora giovanissimo, 18 anni fa, la sua storia di ristoratore iniziava proprio al Corder, allora sito di fianco a Ca’ dei Carraresi. Oggi l’Osteria Al Corder si trova in V. Palestro 2, sempre nel cuore della città, in uno degli angoli più suggestivi, dietro a Piazza dei Signori e a due passi dai Buranelli. Il concept è nuovo ma recupera la tradizione tutta trevigiana dell’Osteria. Qui si potranno gustare il bollito misto oppure gli gnocchi fatti in casa ma anche assaggiare un calice di vino assieme ad un cicheto veneto come uovo sodo, crostino con il baccalà mantecato, fondo di carciofo o polenta e musetto. <>. Lunedì alle 19.30 il brindisi, aperto a tutti, non sarà solo l’occasione per festeggiare la riapertura ma anche per celebrare i 18 anni del progetto Corder.