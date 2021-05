Ride and Have Fun di Max Biker HD

Il nuovo viaggio dell’ormai conosciuto Massimiliano Paccagnella - in arte Max Biker HD - il giovane blogger veneziano, classe 1987, che grazie alla sua passione per il mondo Harley-Davidson, ci porterà questa volta all'interno del mondo HOG. Harley Owners Group, chiamato semplicemente H.O.G, è la nota associazione mondiale che comprende solo i proprietari di Harley-Davidson. Nata dall’idea di offrire vantaggi esclusivi ai fortunati possessori di motociclette del mito americano. Max ci svelerà nuove esperienze, nuovi stili di vita che ci porteranno a conoscere dei nuovi passi importante nell’imponente atmosfera HOG (P.S.: HOG, non è altro che un gioco di parole che tradotto significa “cinghiale“, e negli USA viene usato come slang per rappresentare le motociclette sponsorizzate dalla Harley-Davidson Motor Company), dove ci mostrerà, grazie alla sua esperienza, novità e/o curiosità, legate al mondo HD, a bordo della sua Road Glide “verde radioattivo”. Max, veneziano di origine, divide la sua via tra due continenti: America ed Europa. Membro ufficiale dell’HOG EMEA ed HOG USA, inscritto al Chapter newyorkese, nonché amico del Chapter trevigiano di Harley-Davidson Treviso. Per diventare un socio HOG basterà possedere una motocicletta Harley-Davidson, pagando annualmente una quota associativa per avere accesso, come tesserato ufficiale, ai tanti vantaggi che offrirà la casa madre di Milwaukee. In più sarà possibile entrar a far parte della “famiglia” in uno dei Chapter - come ad esempio Treviso - associati ad uno dei tanti concessionari ufficiai. Per maggiori info basterà seguire i suggerimenti del nostro amico Veneto attraverso il suo blog https://www.maxbikerhd.com