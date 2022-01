Non Gino promette filo da torcere ai Norcini

Eccoci pronti quindi. Il verdetto si terrà il prossimo lunedì a Riese, alla Caneva dei Biasio, quartier generale della Confraternita. In queste settimane il norcino Nor Gino ha affilato i coltelli e provato varie ricette per l' insacco dei Museti. Ma anche diverse cotture professionali: sottovuoto, vapore, mezzo vapore convenzione, addirittura ha provato a cuocere i Museti dentro la polenta, e dentro la minestra di verze. Avete capito bene, sì. Un ingegno non da poco quindi, di cui si fa merito da solo. Avrà quindi lasciato andare l' idea di presentarsi con i Museti comprati a SpresianoTV) nello spaccio del vincitore della scorsa edizione, oppure sabotare le consegne degli insaccati dei concorrenti la sera di lunedì 17 gennaio, oppure darsi per disperso per la paura, o ancora "in quarantena fiduciaria in quanto ad andare per casade potrebbe essere virulento? O bloccato in Australia all' aeroporto con i Museti in valigia? Tutte scuse e sotterfugi ormai passati, garantisce: "Stavolta ho trovato il Santo Graal del Museto. Sono sicuro che la Confraternita del Museto me ne renderà merito". Ora con la terza dose non ha più paura, Nor Gino, di finire come il campione di tennis bocciato a tavolino. Le regole ci sono e vanno rispettate. Che vinca il migliore!