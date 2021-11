Il norcino Nor Gino e gli Insaccadores sono pronti con i musetti in mano!

Ebbene sì, è arrivato l' invito per iscriversi alla Gara del Musetto. Anzi no, ora si chiama "Campionato del Mondo del Museto", che si terrà il 17-1-2022 a Riese Pio X nella sede della Confraternita. Non poteva mancare l' imminente iscrizione dell' Anonimo Nor Gino, che con il suo gruppo di sostenitori, gli INSACCADORES, appunto, prima durante e dopo l' evento garantiranno suspance, goliardia e divertimento in tema. E soprattutto, quel giorno, verificheranno che i sotterfugi restino fuori dalle porte per la selezione finale - come è già successo per la Disfida della Polpetta 2017 E 2018 a Castelfranco, tra le altre cose NDR - anca massa NDR -. Video e foto per i social non mancheranno, garantiscono loro. Sono carichi. E l' impegno sarà per creare il miglior impasto del Museto - scritto con una T come lo chiamano a Riese - perchè stavolta, l' Anonimo Nor Gino, nome di fantasia per essere assolutamente certo di non essere sabotato in nessun modo, punta a vincere.