Immondizia e bottiglie abbandonate a due passi dal Piave: residenti in rivolta

Diversi sacchi di immondizia e bottiglie di birra sparse un po' ovunque. Questo quanto è stato scoperto sabato mattina in via del Passo a Saletto Breda di Piave, a due passi dal Piave. A segnalare quanto successo una residente della zona: «E' l'ennesimo episodio di degrado in zona nelle ultime settimane, in “barba“ ai divieti e alle fototrappole che il sindaco, in alcune interviste televisive, ha detto di aver già fatto installare. Fosse così, non dovrebbe essere quindi difficile visionare i filmati e inviare qualcuno sul posto a ripulire questo scempio, anche perché presumo che i rifiuti siano lì già da qualche giorno visto la presenza di mosconi e odori sgradevoli». Insomma, un episodio che dimostra, ancora una volta, l'inciviltà di molti frequentatori del greto del "fiume sacro alla Patria".