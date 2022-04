Il campione Roger De Vlaeminck a Ponte di Piave

Parata stellare al Museo del ciclismo Renzo Tonon, insieme al Campione del Mondo Moreno Argentin il Campione belga Roger De Vlaeminck (solo per citare qualche vittoria : 4 Parigi- Roubaix e 2 campionati del Mondo di ciclocross, dopo Eddy Merckx il più grande ciclista belga ),e il campione francese della pista anni “60 De Boschert , con loro i gregari del tempo Giuliano Bortolotto e Simone Fraccaro che si sono divertiti a raccontare alcuni aneddoti delle gare che li hanno visti protagonisti . Durante la serata sono arrivati in diretta i saluti di Gianni Motta e Francesco Moser in compagnia di Mara Mosole . Presenti alla manifestazione il Vice Sindaco di Ponte di Piave Stefano Picco con numerosi appassionati del groppo sportivo Fausto Coppi Polyglass che hanno approfittato per far indossare la loro maglia ai fuoriclasse Moreno Argentin e Roger De Vlaeminch. Edi Tempestin