La Falconeria in Realtà Virtuale e dal vivo presso H-FARM (Roncade)

La falconeria è l’arte di cacciare con il solo ausilio degli uccelli rapaci, senza armi. Spesso erroneamente associata a rievocazioni storiche, spettacoli circensi o collezionismo di animali, nasce nelle steppe asiatiche oltre 4000 anni fa. La falconeria giunge in Europa nel Medioevo soprattutto per impulso di Federico II di Svevia. Da allora, si diffonde in tutte le corti rinascimentali, dai Visconti, ai Gonzaga e ancora presso la Serenissima, diventando la forma di caccia riservata ai nobili. Dopo un lento declino in età moderna, risorge a nuova vita nel XX secolo. L’UNESCO nel 2010 lo identifica come Patrimonio Culturale Immateriale in 24 paesi differenti, inclusa l’Italia. Vivi un’esperienza in VR (Realtà Virtuale) per scoprire la falconeria, i suoi legami con l’arte, con il linguaggio e per provare la sensazione di volare come un falco pellegrino! L’esperienza, realizzata con fondi del Ministero della Cultura, è visitabile Sabato 1 (15.00-18.00) e Domenica 2 Aprile (10.00-18.00) presso il Campus H-FARM di Roncade (Via Olivetti 1). Sabato alle 15.00 inaugurerà l’evento la prof.ssa Anne Lise Tropato, della NY University ad Abu Dhabi e saranno presenti dei falconieri per una dimostrazione di volo con rapaci dal vivo! Ingresso libero e gratuito! Per maggiori info info@falconeriaitalia.org