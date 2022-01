Route21 Chromosome on the Road a Verona Fiere MBE 2022

Gallery







Il mio viaggio al Motor Bike Expo non poteva escludere lo stand di “Route21 Chromosome on the Road” scambiando 4 chiacchiere con i ragazzi speciali che ogni anno affrontano un appassionante giro d'Italia in sella ad una Harley-Davidson 107 Electra Glide Ultra Limited, percorrere ben 13 mila chilometri, ospiti dei vari Chapter HOG, tra cui Harley-Davidson Treviso con meta finale Roma. Obiettivo del tour? Far vivere a questi giovani ragazzi un’esperienza unica nel mondo dei bikers, un mondo che ancora oggi vive di leggende metropolitane e di luoghi comuni, avvolti da mistero e realtà… un viaggio raccontato dal Presidente dell’associazione Diversa-Mente, Pietro Papasodero, operante nel mondo sociale della disabilità, dove accompagna i ragazzi affetti da sindrome di Down, mostrandogli il vero Cuore che si nasconde dietro un gilet di pelle ricoperto dai colori delle loro patch. Buona strada ragazzi, a presto!