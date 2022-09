Route21 Chromosome on the Road 8° edizione

Gallery







Parte oggi, 3 settembre 2022, da Palermo, l’8° edizione del viaggio dell’ormai conosciuta della Route21 Chromosome on the Road. Un gruppo di ragazzi, davvero speciali, si alterneranno a mo’ di staffetta in sella ad una Harley-Davidson 107 Electra Glide Ultra Limited, attraversando l’Italia per raccontandoci e far vivere la loro storia. I ragazzi, affetti da sindrome di Down, saranno accompagnati per l’intero viaggio dal Presidente dell’associazione Diversa-Mente, Gian Piero Papasodero, operante nel mondo sociale della disabilità. Obiettivo del tour? Macinare tanti chilometri in giro per l’Italia, ospitati dai vari Chapter HOG nelle proprie tappe previste, facendoci entrare nei loro sogni dove per chi, per definizione, non avrebbero diritto ad averne uno proprio. Lo slogan che li accompagnerà in questa nuova avventura sarà: “DARE TO BE BOLD” - ossia: “OSA ESSERE AUDACE”. Lo scopo del viaggio è proprio quello di far vivere a questi giovani ragazzi un’esperienza unica nel mondo dei bikers, un mondo che ancora oggi vive di leggende metropolitane e di luoghi comuni, avvolti da mistero e realtà. Gli harleysti dimostreranno ancora una volta il vero Cuore che si nasconde dietro un gilet di pelle, ricoperto dai colori delle loro patch. Buona strada ragazzi!