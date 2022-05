Rumori notturni stazione centrale

Via Luigi Pinelli 23 · Sant'Antonino

Negli ultimi due anni è capitato diverse volte, l'ultima ieri notte, che in zona stazione centrale Treviso abbiano luogo presso i binari operazioni notturne estremamente rumorose. Ieri la cosa è andata avanti dalle 23 alle 3.00 circa, con livello di decibel insopportabile. Mi sono già recato alla stazione per informazioni ma il personale trenitalia è ignaro e mi è stato detto che è una non determinata ditta appaltatrice la responsabile di questa tortura acustica notturna. Mi pare impossibile che la cosa sia a norma di legge.