Run Shark Fighters con il Treviso Chapter

Un appuntamento indimenticabile per il Treviso Chapter con il Run Shark Fighters. Una serata passata in compagnia degli amici della scuola King Boxing di Montebelluna - Shark Fighters - dove la passione, unita allo sport da contatto fisico, offre ai più piccoli un vero punto di riferimento dove concentrare la loro mente in un unico e reale ideale. Passare del tempo nella palestra Shark Fighters, non è solo un allenamento quotidiano fisico/mentale ma diventa come una seconda casa dove trovare amici e rispetto per se stessi e per gli altri. Grazie come sempre al Team di Harley-Davidson Treviso Chapter per mettere a disposizione della comunità la propria forza ed energia, nel rendere tutto ciò un punto di vittoria.