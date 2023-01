Run to Run Harley-Davidson Treviso Chapter

Gallery

















Domenica 8 gennaio - 2023 - inizia così il primo giro in Harley-Davidson con il Treviso Chapter. Le porte del nuovo anno si aprono al passaggio delle nostre bicilindriche, in una giornata alquanto grigia ma carica di colori grazie al nostro entusiasmo e la voglia di stare bene insieme. In questo primo viaggio iniziale percorriamo la strada del prosecco e dei vini dei colli trevigiani, passando per il Comune di Nervesa della Battaglia dove la storia ci racconta aneddoti della prima guerra mondiale, teatro di violenti scontri che grazie alla popolazione sopravvissuta agli orrori di quel periodo, ricostruirono con dignità e coraggio il proprio paese. Al Comune fu anche conferita la Medaglia d’oro al Merito Civile per l’ammirevole esempio di spirito e di sacrificio e amor patrio. Proseguiamo in direzione Conegliano, provincia di Treviso in Veneto, e non possiamo fare a meno di attraversare il fiume Piave che viene unito da due ponti, poco distanti fra loro, uno ferroviario e uno stradale, della frazione del comune di Susegana, Ponte della Priula. Una zona dalle origini antichissime, distrutto e ricostruito più volte causa la Grande Guerra. Le nostre H-D cromate continuano a mangiare chilometri osservando sopra di noi un grande complesso fortificato di Susegana, il castello di San Salvatore, rimanendo incantati dalla cornice panoramica delle dolci colline del Prosecco e dove, autenticità, tradizione, genuinità, ci fanno arrivare come meta finale del nostro breve ma intenso viaggio, nella nuova Osteria Antica Guizza, proprio nei pressi della strada che porta al Castello medioevale di Conegliano, situato sul Colle di Giano. Un posto strategico per dominare e osservare l’intera città ed il territorio circostante. Il nostro anno nuovo inizia così…