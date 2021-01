Rapporto di fine anno 2020 su inasprimento della repressione della Russia contro i Testimoni di Geova Spettabile Redazione, Le scrivo dall’Ufficio Stampa per il Triveneto dei Testimoni di Geova. Le mando, di segui-to, un breve rapporto di fine anno 2020 che illustra il livello di inasprimento della repressione della Russia contro i Testimoni di Geova. La prego di notare l’assoluta rilevanza dei documenti linkati. Sarebbe molto apprezzato se potesse dare visibilità a questa notizia. Questa situazione sempre più grave alimenta la preoccupazione e l’ansia delle comunità dei Testimoni di Geova del Triveneto comprese quelle di lingua russa che operano nella zona. A causa delle tante violazioni dei diritti umani, fra cui l’incessante persecuzione attuata nei confron-ti dei Testimoni, la Russia è stata inclusa da UN Watch tra i “Top 10 Human Rights Abusers” [i 10 massi-mi violatori dei diritti umani]. Link a https://unwatch.org/the-top-10-human-rights-abusers-of-2020/ Al 31 dicembre 2020 (in Russia e in Crimea): • 188 azioni penali, che coinvolgono 147 fedeli, sono state intraprese nel 2020 (spesso ogni pro-cedimento penale ha due o più imputati e alcuni fedeli vengono perseguiti in più di un proce-dimento). Dal 2017, 428 testimoni di Geova sono stati incriminati in 60 regioni, territori, ecc. https://jw-russia.org/docs/prison.html • 39 persone, tra uomini e donne, sono state condannate nel 2020 in base all’articolo 282.2 del Codice Penale della Federazione Russa (più del doppio rispetto alle 18 condanne comminate nel 2019) • 72 persone sono state incarcerate temporaneamente o in seguito alle condanne ricevu-te; 44 sono ancora dietro le sbarre (35 si trovano sotto custodia cautelare in strutture dedicate e 9 si trovano in carcere) • 477 abitazioni di testimoni di Geova hanno subìto irruzioni nel 2020 (per un totale di 1.274 da quando, nel 2017, il verdetto della Corte Suprema ha liquidato gli enti legali dei Testimoni) Christian Di Blasio, portavoce dei Testimoni di Geova in Italia, ha commentato: “È scioccante consta-tare come, anche nel 2020, le autorità russe abbiano perseguitato – e, in molti casi, picchiato selvag-giamente – diversi pacifici testimoni di Geova colpevoli solo di professare, in casa propria, una religione ritenuta ‘sbagliata’. Oltre 70 Testimoni sono stati imprigionati. Molte autorità e media russi stanno fa-cendo credere all’opinione pubblica che il verdetto della Corte Suprema del 2017 che ha liquidato gli enti legali dei Testimoni autorizzi anche a perseguitare i singoli fedeli. In questo modo la Russia si sta prendendo gioco sia della legislazione internazionale sui diritti umani sia della propria Costituzione, la quale tutela la libertà religiosa. Tutti i principali organismi internazionali che si occupano di diritti umani stanno protestando contro questi continui abusi, che, come ha sottolineato l’USCIRF, sono spes-so frutto della ‘logica perversa della propaganda [dei gruppi] anti-sette’, molto attivi in vari paesi inclu-sa l'Italia. Si spera che nel 2021 ai Testimoni di Geova sia nuovamente permesso di svolgere liberamen-te le proprie attività religiose in Russia così come avviene in oltre 200 altri paesi in tutto il mondo”. Il mondo osserva: ecco quanto è stato detto nel 2020 Ottobre 2020 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) [Commissione degli Stati Uniti sulla libertà religiosa a livello internazionale] https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-troubled-russias-ongoing-imprisonment-jehovahs-witness-dennis [L'USCIRF mostra preoccupazione per l'ininterrotta detenzione del testimone di Geova Dennis Christen-sen] Settembre 2020 openDemocracy https://www.opendemocracy.net/en/odr/secret-witnesses-wiretaps-and-banned-literature-how-russian-law-enforcement-prosecutes-jehovahs-witnesses/ [Testimoni segreti, intercettazioni e divieti sulle pubblicazioni: come le autorità perseguono i Testimoni di Geova] Luglio 2020 United States Mission to OSCE [Missione statunitense all'OSCE] https://www.osce.org/files/f/documents/f/a/459022.pdf [Sulle violazioni della libertà religiosa nella Federazione Russa] UK Delegation to OSCE [Delegazione britannica all'OSCE] https://www.gov.uk/government/news/situation-of-jehovahs-witnesses-in-the-russian-federation-uk-statement [Situazione dei Testimoni di Geova nella Federazione Russa: dichiarazione del Regno Unito] Marzo 2020 European Union Delegation to OSCE https://www.osce.org/files/f/documents/e/e/448555.pdf [Dichiarazione dell'UE circa la situazione dei Testimoni di Geova nella Federazione Russa e accuse rela-tive a torture e maltrattamenti] Gennaio 2020 Human Rights Watch https://www.hrw.org/news/2020/01/09/russia-escalating-persecution-jehovahs-witnesses [Russia: si intensifica la persecuzione dei Testimoni di Geova]