Safety Education Course - Harley Davidson Treviso

Domenica 19 marzo, per il secondo anno consecutivo, ho avuto il piacere di partecipare al “Safety Education Course” organizzato dal Treviso Chapter. Un corso di guida sicura per i nuovi Soci HOG e un ripasso generale per i veterani. Una giornata importante da passare in buona compagnia. Il Corso Safety non ti insegna a guidare una moto, bensì ti informa sulle nozioni necessarie per una guida più sicura, viaggiando in gruppo. L’importanza del codice della strada è obbligatorio per ogni motociclista ma è fondamentale apprendere più “regole” prima di affrontare un viaggio di gruppo da 20, 30 o 100 motociclette. Rispettare le indicazioni dell’Head Road Captain (Il coordinatore ufficiale addetto all’attività su strada), sono necessarie per una giusta guida su strada; i Road Captain o i Safety Officer (Gli ufficiali addetti alla sicurezza delle attività su strada), verificheranno con molta attenzione l’andatura giusta del gruppo, dando un aiuto immediato, se necessario, all’amico in difficoltà. La sicurezza prima di tutto. Un doveroso ringraziamento va ad Astolfo di Dametto srl per aver concesso lo spazio necessario allo svolgimento del corso di sicurezza, sia teorico che pratico, ospitandoci e offrendo la loro più gradita cordialità. Un mio personale ringraziamento va come sempre all’ottima organizzazione e professionalità del Direttivo del Treviso Chapter HOG, facendo capo alla concessionaria ufficiale Harley Davidson Treviso, e al nostro istruttore di guida d’eccellenza, Giovanni Panista, iscritto all’Albo Istruttori Guida Lega Motociclismo CSEN. Per maggiori info: https://www.trevisochapter.com/chi-siamo