Sanificatori portatili e non solo: Saving Lights ''protegge'' anche Treviso

Avevamo già sentito parlare della SAVING LIGHTS, azienda nata poco prima del lockdown con l'obiettivo di fornire consulenze di risparmio a 360° ed immediatamente riconvertita per aiutare le attività del territorio e non solo, devolvendo in beneficienza alcuni dei ricavi ottenuti proprio dai prodotti ''anti-Covid.'' Vasta è la gamma diarticoli pensati e realizzati dalla Start-Up trevigiana, dalle SAVING MASKS (mascherine in tessuto CERTIFICATE), alle SAVING TOWER PRO (innovativi dispenser a pedale NO-TOUCH), fino alla nuovissima SAVIN BOX (saficatore a raggi UV per oggetti UNIVERSALE con diffusore di aromi e ricarica WIRELESS). E proprio questi ultimi due sono stati donati al Comune di Treviso, durante l'incontro tenutosi presso il Municipio il 30 luglio 2020, con la partecipazione del Sindaco di Treviso, Mario Conte (in foto) e l'Assessore all'ambiente, Alessandro Manera (vedi foto). L'evento si è tenuto rispettando le distanze di sicurezza, indossando le mascherine in caso di colloquio ravvicinato. Per l'occasione, il titolare della SAVING LIGHTS il sig. Antonio Paolicelli, ha realizzato delle PERSONALIZZAZIONI ad hoc per rendere ancora più uniche le torrette igienizzanti a pedale. Il Sindaco, l'Assessore, e tutto il personale del Municipio sono rimasti colpiti dalla funzionalità e dall'inventiva di questi, in particolare, la SAVING BOX per sanificare qualsiasi tipo di oggetto di piccole e medie dimensioni ovunque si vada. ''Molti nuovi progetti sono alle porte, vogliamo collaborare e non lavorare e basta.'' dice l'imprenditore Antonio Paolicelli, ''Bello, utile e sicuro.'' continua il Sindaco Conte :''Grazie ragazzi, complimenti!'' conclude l'Assessore Manera. E adesso quale sarà la nuova chicca ''SAVING'' dell'azienda trevigiana guidata dal sig. Paolicelli?