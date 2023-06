Dopo anni di chiusura riapre il Grillo, tornano le grigliate all'Oasi di Papadopoli

Vi è mancato il grillo?? 🦗 Se la risposta è SI buone notizie! Finalmente in quest'estate 2023 riapriamo il Grillo per le vostre grigliate all'aperto all'ombra degli alberi secolari 🌳🌳 sulle Grave del Piave 😊😋 Vi aspettiamo dal 4 luglio al 20 agosto! Qui sotto le informazioni importanti: ✅Mesi di apertura LUGLIO e AGOSTO ✅Sarà NECESSARIO prenotare sia tavolo che asporto anche per poche persone. ✅Per gruppi numerosi è consigliato prenotare con largo anticipo soprattutto se la data prescelta cade di sabato, domenica o festivi ✅Troverete sempre le nostre grigliate miste (costicine, salsicce ,pollo e braciolina con polenta fatta in casa ), il formaggio alla griglia, le costate di manzo, verdure grigliate, patate fritte, insalate, affettati, il nostro tiramisu , il sorbetto al limone e altri dolci. ✅ Nel mese di luglio il Grillo sarà aperto SOLO le sere dalle 18:30 per apertivi e cena ma anche per i pranzi del sabato e domenica dalle 12:00 alle 14:00 _lunedi chiuso_ ✅Nel mese di Agosto sarà aperto a pranzo e cena fino al 20 agosto _chiuso tutto il lunedi e il martedi a pranzo_ ✅Il grillo è adatto alle famiglie. Ci sono sempre i giochi per i bambini nel parco ombreggiato ✅Per chi ama i live Mercoledi 5 agosto Ci sarò una serata di musica dal vivo dalle 21:30 con la band TIDES (ingresso libero) cena su prenotazione! ✅ 15 agosto FERRAGOSTO sarà aperto a pranzo e cena, prenotazione obbligatoria sia per i tavoli che per l'asporto ! ... Per il resto Grigliamoooo! Potete chiamare e prenotare già da ora il vostro tavolo! Info 0422743950 Il Grillo, oasi di Papadopoli, si trova in via papadopoli 17 Cimadolmo (TV) a pochi km dal greto del Piave