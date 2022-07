Ospedale San Camillo: Carlo Motta va in pensione

Al San Camillo di Treviso, dopo 33 anni ad accogliere e ad aiutare la gente, va in pensione Carlo Motta, volto sempre presente nella portineria dell’ospedale. Con la sua passione e simpatia ha sempre accolto i pazienti con generosità e amore, dando un tono di tranquillità in momenti talvolta molto tristi. Ora avrà tempo per dedicarsi ai suoi vari hobby, tra cui il volontariato, la passione per i colori e la sua famiglia. Carlo Motta dice: “33 anni non sono pochi, ma sono volati. Ho vissuto mille situazioni che hanno tatuato nel mio cuore mille ricordi e mi hanno lasciato gioia e tristezza, come l’ultimo periodo segnato dal Covid, dove insieme a tutto il personale dell’ospedale San Camillo abbiamo affrontato e vinto questa malattia. Lascio tra quelle mura una parte di me”.