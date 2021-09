San Pietro di Feletto invasa dai ciclisti di Time Trial

Si è conclusa da qualche ora la Time Trial 2021, ultima corsa del calendario Ultracycling Italia. La formula: una cronometro individuale di 24h sulle colline del Prosecco di San Pietro di Feletto, Refrontolo, Vittorio Veneto e Conegliano. Allo start una selezione di 30 atleti, tra veterani e volti nuovi nella disciplina dell’Ultracycling, Daniele Rellini riconferma la sua supremazia, con una prestazione superlativa, per lui 680 km percorsi in poco più di 24h con oltre12500 mt di dislivello. Il podio con Daniele Rellini, vincitore Eduard Fuchs secondo Classificato e Massimiliano Zanolo, terzo classificato Eduard Fuchs dall’Austria, conquista per la terza volta consecutiva il secondo posto e dopo di lui Massimiliano Zanolo a concludere una stagione esemplare. Anna Colloricchio sfiora il dislivello dell’Everest e supera i 450 Km percorsi gestendo la sua corsa in modo impeccabile, sostenuta al box da Mario Mininel, che ha conquistato la classifica Over 50 della 6h. Aris Quadri nonostante la fatica della Nordcape 4000 non ancora del tutto recuperata Vince la categoria over 50 24h davanti a Renzo Kela Chelazzi. Fabio Ciot vincitore della 12h davanti al rookie Oscar Schiavi e Walter Tortoroglio, Lorenzo Mora ed Egidio Mancin a destra, rispettivamente 4° e 5° classificato Per la 12h Under 50 Fabio Ciot centra il successo senza tradire le aspettative, il secondo posto va all’esordiente Oscar Schiavi, chiude il podio l’ex campione di Superbike Walter Tortoroglio. Augusto coltro vince la 12h Over50 davanti a Cesare Bonazza alla prima esperienza in circuito ed a Roberto Fantin. La 6 ore vede sul gradino più alto del podio l’esordiente Stefano Luciani, esperto di Ironman che conquista il giro più veloce in 43:34:866 davanti a Daniele e Brunello e Davide Brunello i fratelli dell’UC Castagnole che hanno infiammato la corsa, senza però riuscire a raggiungere il fuggitivo Luciani. Stefano Luciani, vincitore di Time Trial 6h Un ringraziamento ad Acsi Ciclismo ed al presidente provinciale Luca Baldo, fondamentale per la riuscita dell’evento che, ricordiamo, è dedicato alla Memoria di Renzo Campaner, guida acsi ciclismo della provincia di Treviso, uno dei primi sostenitori del movimento ultraciclistico italiano. Un sentito grazie ai nostri supporter, Latteria Soligo, Azienda agricola San Giovanni Perini e Banca Prealpi, Onda Therapy e Mec srls. Edi Tempestin